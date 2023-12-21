В Херсоне из-за обстрелов РФ остановились троллейбусы: когда ждать возобновления движения

В Херсоне в результате ночного вражеского обстрела была повреждена контактная сеть. В связи с этим сегодня нет возможности вывести троллейбусы на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко .

"Сообщаем, что в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сегодня нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - отмечает Мрочко.

Известно, что специалисты КП "Херсонэлектротранс" работают над восстановлением сети.

"В ближайшее время повреждения будут устранены и 21 троллейбус выйдет на свои маршруты", - сообщил Мрочко.

Обновлено 10.35. Возобновлено движение 21 маршрута

Согласно с обновленной информацией, работникам КП "Херсонэлектротранс" удалось оперативно восстановить контактную сеть.

"В настоящее время 21 троллейбус вышел на линии", - проинформировал Мрочко.