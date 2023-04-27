Фото: у Херсоні були чутні вибухи (Getty Images)

У Херсоні сьогодні вночі, 27 квітня, було чутно вибухи, повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі подальших вибухів жителям міста рекомендують пройти в укриття, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".