ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні були чутні вибухи

Новость на русском →
Херсон, Четвер 27 квітня 2023 00:39
У Херсоні були чутні вибухи Фото: у Херсоні були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вночі, 27 квітня, було чутно вибухи, повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі подальших вибухів жителям міста рекомендують пройти в укриття, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що у Херонській області було запропоновано евакуювати жителів села Кізоміс. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку
Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії