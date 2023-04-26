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Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені

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Херсонська область , Середа 26 квітня 2023 16:15
Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені Фото: окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - повідомив Єрмак.

Окрім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни за минулу добу завдали по Херсонській області черговий авіаційний бомбовий удар та застосували ударні дрони типу "Ланцет".

Також раніше ми писали, що у Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

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