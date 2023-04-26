Окупанти обстріляли Херсонську область, є поранені

У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Окрім того, росіяни обстріляли район Антонівського мосту, внаслідок чого постраждав іноземний представник преси.

"Ворог обстрілює Херсонщину. Внаслідок артилерійського удару по Станіславу постраждав чоловік 26 років", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни за минулу добу завдали по Херсонській області черговий авіаційний бомбовий удар та застосували ударні дрони типу "Ланцет".

Також раніше ми писали, що у Херсонській області запропонували евакуювати жителів села Кізомис. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.

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