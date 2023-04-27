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В Херсоне были слышны взрывы

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Херсон, Четверг 27 апреля 2023 00:39
В Херсоне были слышны взрывы Фото: в Херсоне были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня ночью, 27 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В случае дальнейших взрывов жителям города рекомендуют проследовать в укрытия, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.

В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.

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