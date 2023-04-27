Фото: в Херсоне были слышны взрывы (Getty Images)

В Херсоне сегодня ночью, 27 апреля, были слышны взрывы, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В случае дальнейших взрывов жителям города рекомендуют проследовать в укрытия, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".