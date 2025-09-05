В Херсоні 13-річний підліток підірвався на російській протипіхотній міні, - ОВА

Зазначимо, 5 вересня російські війська ударним безпілотником атакували автомобіль депутата Херсонської облради Олександра Гордієнка, від отриманих травм політик та бізнесмен загинув.

Обстріли Херсона та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення обстрілюють Херсон. Вони намагаються перетворити місто на "привида".

Зокрема, окупанти три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після цього місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.

