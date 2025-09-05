RU

В Херсоне 13-летний подросток подорвался на российской противопехотной мине, - ОВА

Иллюстративное фото: российские противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" (Википедия)
Автор: Антон Корж

В Днепровском районе Херсона днем 5 сентября на российской мине подорвался подросток. Россияне сбросили там запрещенную противопехотную мину типа "лепесток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"13-летний парень наехал на велосипеде на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног", - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас пострадавший находится в больнице, за ним наблюдают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается, как средней тяжести.

 

Отметим, 5 сентября российские войска ударным беспилотником атаковали автомобиль депутата Херсонского облсовета Александра Гордиенко, от полученных травм политик и бизнесмен погиб.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения обстреливают Херсон. Они пытаются превратить город в "призрака".

В частности, оккупанты три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После этого местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.

После российских атак на Островской мост в Херсоне расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах, расположенных ниже к Днепру.

