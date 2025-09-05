В Херсоне 13-летний подросток подорвался на российской противопехотной мине, - ОВА

"13-летний парень наехал на велосипеде на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также осколочные ранения лица, грудной клетки и ног", - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас пострадавший находится в больнице, за ним наблюдают медики. Состояние пострадавшего парня оценивается, как средней тяжести.