В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру

В Херсоне областную прокуратуру во время акции протеста забросали файерами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

Отметим, в Херсоне проходила акция протеста "Прокуратура убивает". В ГУНП в Херсонской области сообщили, что 4 человека, которые бросали горючку, доставили в городской отдел полиции. В отношении них составлены админматериалы по статье "Хулиганство".

Фото: акция протеста в Херсоне (khersonline.net)

Причиной акций, по данным СМИ, является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

Напомним, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходила акция протеста "Безнаказанность убивает", поводом к которой стало убийство 5-летнего ребенка в Киевской области, в котором подозревают двух сотрудников полиции.

Также у здания Верховной рады зажигали файеры с требованием не давать Арсену Авакову должность министра внутренних дел в новом правительстве. Но он остался в правительстве.

На встрече с фракцией президент Владимир Зеленский якобы убеждал депутатов поддержать кандидатуру Авакова в качестве "временного министра".