В Херсоне взорвался дом, есть пострадавшие

Фото: место взрыва (kherson.dsns.gov.ua)

От взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома, а также соседский 16-летний парень

В понедельник, 17 декабря, в Херсоне на улице Грибоедова в частном доме произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Сообщается, что взрыв произошел около 4 часов вечера. От взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома, а также соседский 16-летний парень, которого травмировало ударной волной. Их госпитализировали.

Отметим, в Харькове в понедельник, 17 декабря, правоохранители получили сообщение о заминировании многоэтажных домов по улице Валентиновская.

Напомним, в пятницу утром, 14 декабря, в городе Фастов Киевской области прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Вследствие взрыва травмировался мужчина, который упал с высоты 5 этажа. Также из-под завалов спасатели достали тела двух человек.

В результате взрыва в Фастове повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека. Жителей разрушенных квартир разместили для временного проживания в двух больницах и лицее.