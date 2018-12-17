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У Херсоні вибухнув будинок, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 19:15
У Херсоні вибухнув будинок, є постраждалі
Фото: місце вибуху (kherson.dsns.gov.ua)

Від вибуху постраждав 36-річний власник зруйнованого будинку, а також сусідський 16-річний хлопець

У понеділок, 17 грудня, в Херсоні на вулиці Грибоєдова у приватному будинку стався вибух, в результаті чого постраждали чоловік і 16-річний хлопець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУ ДСНС в Херсонській області.

Повідомляється, що вибух стався близько 4 годин вечора. Від вибуху постраждав 36-річний власник зруйнованого будинку, а також сусідський 16-річний хлопець, якого травмувало ударною хвилею. Їх госпіталізували.

Зазначимо, у Харкові у понеділок, 17 грудня, правоохоронці отримали повідомлення про замінування багатоповерхових будинків по вулиці Валентиновській.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 14 грудня, в місті Фастів Київської області прогримів вибух в п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок вибуху травмувався чоловік, який впав з висоти 5 поверху. Також з-під завалів рятувальники дістали тіла двох людей.

В результаті вибуху в Фастові пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини. Мешканців зруйнованих квартир розмістили для тимчасового проживання двох лікарнях та ліцеї.

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