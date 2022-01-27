В Херсоне вырастут цены на проезд в маршрутках и троллейбусах: когда и на сколько
В Херсоне повысят тариф на проезд в общественном транспорте. В частности, речь идет о маршрутках и троллейбусах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания исполнительного комитета Херсонского городского совета.
За соответствующее решение проголосовал 21 член исполкома.
Так, утверждена стоимость проезда в автобусах любой пассажировместимости в пределах Херсона - он составит 8 гривен.
Кроме того, тариф повысится и для пассажиров троллейбусов - стоимость одной поездки будет составлять 6 гривен.
Таким образом, пассажиры маршруток будут ездить по новым ценам с момента подписания решения и его обнародования, которое должно состояться уже в скором времени.
Впрочем, в троллейбусах стоимость проезда подорожает с июля.
Напомним, в Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 до 9 гривен. Цена за билет вырастет уже с 1 февраля.
Добавим, во Львове утвердили новые тарифы для проезда в электротранспорте.