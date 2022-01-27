У Херсоні зростуть ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах: коли та на скільки
У Херсоні підвищать тариф на проїзд у громадському транспорті. Зокрема, мова йде про маршрутки та тролейбуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради.
За відповідне рішення проголосував 21 член виконкому.
Так, затверджено вартість проїзду в автобусах будь-якої пасажиромісткості у межах Херсону - він становитиме 8 гривень.
Крім того, тариф підвищиться і для пасажирів тролейбусів - вартість однієї поїздки складатиме 6 гривень.
Таким чином, пасажири маршруток їздитимуть за новими цінами з моменту підписання рішення та його оприлюднення, що має відбутися вже згодом.
Втім у тролейбусах вартість проїзду подорожчає з липня.
Нагадаємо, в Чернівцях підвищать тариф на проїзд у маршрутках з 7 до 9 гривень. Ціна за квиток зросте вже з 1 лютого.
Додамо, у Львові затвердили нові тарифи для проїзду в електротранспорті.