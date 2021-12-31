Во Львове повысили тарифы на проезд в электротранспорте: новые цены

В пятницу, 31 декабря, во Львове на заседании исполнительного комитета утвердили новые тарифы для проезда в электротранспорте. Так, стоимость одноразового электронного билета составит 10 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

При этом стоимость одноразового билета при покупке у водителя составит 15 гривен. Абонемент в месяц обойдется в 420 гривен.

В стоимость билета за 10 гривен входит возможность пересадки в течение 40 минут, однако при покупке у водителя эта возможность будет отменена.

Новые тарифы на проезд в электротранспорте начнут действовать после введения электронного билета. Однако е-билет с 13 января будет действовать не полностью. Им смогут воспользоваться только льготники.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило заявил, что таким образом власти хотят стимулировать пассажиров рассчитываться безналично.

Учащиеся смогут пользоваться транспортом без лимита поездок в течение учебного года, а остальные льготники смогут совершить за месяц 60 бесплатных поездок. Такое ограничение городские власти могут просмотреть через полгода.