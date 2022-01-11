В Черновцах повысят цены на проезд в маршрутках: на сколько

В Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 до 9 гривен. Цена за билет вырастет уже с 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание исполнительного комитета Черновицкого городского совета

Так, соответствующее решение комитет принял сегодня со второй попытки. "За" проголосовали 8 членов исполкома из пятнадцати.

Кроме этого было принято, что городская власть должна изучить вопрос по установлению тарифа для учащихся в ПТУ и школ в размере 4 гривен или бесплатно, а также о бесплатной перевозке участников боевых действий без компенсаций перевозчикам.

В проекте решения говорится, что перевозчик должен обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние автобусов, разместить информацию о льготах и график движения. Также водители обязаны выдавать билеты.

Сейчас же цена за билет в маршрутках Черновцов составляет 7 гривен. Такой тариф был установлен в мае 2021 года, до этого стоимость составляла 5 гривен.