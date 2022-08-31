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У Херсоні повідомляють про потужні вибухи

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Херсон, Середа 31 серпня 2022 14:32
У Херсоні повідомляють про потужні вибухи Фото: у Херсоні 31 серпня чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 31 серпня, пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно звуки потужних вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті.

Варто зазначити, що у Херсоні декілька днів поспіль чути вибухи. Зокрема, вчора місцеві жителі двічі повідомляли про звуки вибухів.

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, українські військові активно "працюють" по окупантах у Херсонській області.

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Херсон Вибух
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