У Херсоні повідомляють про потужні вибухи
Фото: у Херсоні 31 серпня чути вибухи (Getty Images)
У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 31 серпня, пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно звуки потужних вибухів", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не коментують ситуацію у тимчасово окупованому місті.
Варто зазначити, що у Херсоні декілька днів поспіль чути вибухи. Зокрема, вчора місцеві жителі двічі повідомляли про звуки вибухів.
За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, українські військові активно "працюють" по окупантах у Херсонській області.
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