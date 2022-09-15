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В Херсоні знову чутно вибухи

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Херсон, Четвер 15 вересня 2022 12:38
В Херсоні знову чутно вибухи Фото: в Херсоні знову чутно вибухи (ілюстрація/t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

В тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти видання.

Як повідомлялось, 10 вересня у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.

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Херсон Херсонская область
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