В Херсоні знову чутно вибухи

В тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Як повідомлялось, 10 вересня у Херсоні, ймовірно, було знищено будівлю військкомату, де розміщувалися російські військові.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, російські війська відступили з раніше займаних позицій в деяких населених пунктах Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.