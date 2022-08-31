В Херсоне раздаются взрывы

Официальной информации пока не поступало.

Напомним, в понедельник украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Кроме того, Россия перекидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область.