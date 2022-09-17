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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Суббота 17 сентября 2022 19:58
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Херсоне в субботу, 17 сентября, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушная тревога в области не была объявлена.

Пока нет официальных сообщений о причинах взрывов в городе.

Напомним, украинские военные подтвердили уничтожение 180 оккупантов Херсоне 10 сентября.

Кроме того, 16 сентября ВСУ отразили две попытки штурма россиян на юге и нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне.

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