В Херсоне прогремели взрывы
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
В оккупированном Херсоне в субботу, 17 сентября, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что воздушная тревога в области не была объявлена.
Пока нет официальных сообщений о причинах взрывов в городе.
Напомним, украинские военные подтвердили уничтожение 180 оккупантов Херсоне 10 сентября.
Кроме того, 16 сентября ВСУ отразили две попытки штурма россиян на юге и нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне.
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