У Херсоні пролунали вибухи
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
В окупованому Херсоні в суботу, 17 вересня, прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що повітряну тривогу в області не оголошували.
Поки немає офіційних повідомлень щодо причин вибухів у місті.
Нагадаємо, українські військові підтвердити знищення 180 окупантів в Херсоні 10 вересня.
Окрім того, 16 вересня ЗСУ відбили дві спроби штурму росіян на півдні та завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.