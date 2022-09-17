У Херсоні пролунали вибухи

В окупованому Херсоні в суботу, 17 вересня, прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Поки немає офіційних повідомлень щодо причин вибухів у місті.

Зазначимо, що повітряну тривогу в області не оголошували.

Нагадаємо, українські військові підтвердити знищення 180 окупантів в Херсоні 10 вересня.

Окрім того, 16 вересня ЗСУ відбили дві спроби штурму росіян на півдні та завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні.

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