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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Субота 17 вересня 2022 19:58
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованому Херсоні в суботу, 17 вересня, прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що повітряну тривогу в області не оголошували.

Поки немає офіційних повідомлень щодо причин вибухів у місті.

Нагадаємо, українські військові підтвердити знищення 180 окупантів в Херсоні 10 вересня.

Окрім того, 16 вересня ЗСУ відбили дві спроби штурму росіян на півдні та завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні.

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