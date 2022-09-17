ВСУ отбили 2 попытки штурма и нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне, - ОК "Юг"
Украинские военные в течение 16 сентября отразили 2 попытки штурма российских оккупантов на юге. В то же время ВСУ нанесли удар по пункту управления врага в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
Отмечается, что захватчики время от времени решаются на отчаяные попытки улучшить свое тактическое положение. Так, дважды в течение боевого дня противник попытался произвести штурмовые действия по направлениям:
- Правдино - Степная Долина;
- Архангельское - Ивановка.
В обоих случаях, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, россияне успеха не имели и, понеся потери, отступили.
ВСУ поразили пункт управления врага в Херсоне
В ОК "Юг" также информируют, что нашей авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями - выполнено 250 огневых задач, в том числе по:
- районах сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки;
- пункте управления, непосредственно, в Херсоне;
- станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке;
- альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.
В результате атак украинских воинов Россия потеряла 33 солдата, 2 танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет и 9 единиц авто-бронетехники.
Напомним, аналитики ISW считают, что Украина в начале сентября переломила ход войны. Однако, боевые действия могут затянуться до 2023 года .
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