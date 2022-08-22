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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Понедельник 22 августа 2022 18:43
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в понедельник, 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пока нет информации о том, что случилось и чем были вызваны взрывы в городе.

Напомним, сегодня в Херсоне уже были слышны взрывы. Оккупационные власти заявляли о работе ПВО.

Кроме того, ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в колонну с боеприпасами.

Также украинские защитники нанесли удар по Каховскому мосту в Херсонской области.

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