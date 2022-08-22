У Херсоні прогриміли вибухи
Фото: у Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у понеділок, 22 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі немає інформації про те, що трапилося і чим були спричинені вибухи у місті.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже було чутно вибухи. Окупаційна влада заявляла про роботу ПВО.
Окрім того, ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в колону з боєприпасами.
Також українські захисники нанесли удар по Каховському мосту в Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.