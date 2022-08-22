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У Херсоні прогриміли вибухи

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Херсон, Понеділок 22 серпня 2022 18:43
У Херсоні прогриміли вибухи Фото: у Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи у понеділок, 22 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі немає інформації про те, що трапилося і чим були спричинені вибухи у місті.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже було чутно вибухи. Окупаційна влада заявляла про роботу ПВО.

Окрім того, ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в колону з боєприпасами.

Також українські захисники нанесли удар по Каховському мосту в Херсонській області.

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