В Херсоне полиция нашла в автомобиле амфетамин на 2 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленники пытались наладить канал торговли наркотиками

Полиция разоблачила канал поставки психотропного вещества "амфетамин" из центральной Украины в Херсон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Сообщается, что правоохранители нашли в автомобиле Subaru Forester 2 кг наркотиков на 2 млн гривен. Автомобиль задержали в селе Чернобаевка под Херсоном). На заднем сидении стояла спортивная сумка с амфетамином.

В полиции установили, что двое ранее судимых за нанесение телесных повреждений и наркопреступления жителей одной из центральных областей Украины планировали наладить канал поставки амфетамина в Херсон и в дальнейшем распространять его в южных областях.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Устанавливаются масштабы их противоправной деятельности, проверяются их связи и происхождение наркотиков.

Изъят амфетамин направлен на экспертное исследование. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ в страны Европейского Союза и России.

РБК-Украина сообщало, что в Виннице задержали злоумышленников, которые распространяли наркотики через Telegram.