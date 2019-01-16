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У Херсоні поліція знайшла у автомобілі амфетамін на 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 12:03
У Херсоні поліція знайшла у автомобілі амфетамін на 2 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники намагалися налагодити канал торгівлі наркотиками

Поліція викрила канал постачання психотропної речовини "амфетамін" з центральної України в Херсон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області

Повідомляється, правоохоронці знайшли у автомобілі Subaru Forester 2 кг наркотиків на 2 млн гривень. Автомобіль затримали у селі Чорнобаївка (під Херсоном). На задньому сидінні стояла спортивна сумка з амфетаміном. 

У поліції встановили, що двоє раніше судимих за нанесення тілесних ушкоджень та наркозлочини жителів однієї з центральних областей України планували налагодити канал постачання амфетаміну в Херсон та в подальшому розповсюджувати його у південних областях. 

Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлюються масштаби їх протиправної діяльності,  перевіряються їхні зв’язки та походження наркотиків.

Вилучений амфетамін направлений на експертне дослідження. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України викрили угруповання наркоторгівців, яке займалося контрабандою наркотичних речовин до країн Європейського Союзу та Росії.

РБК-Україна повідомляло, що у Вінниці затримали зловмисників, які які розповсюджували наркотики через Telegram. 

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