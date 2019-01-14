СБУ блокировала контрабанду наркотиков в страны ЕС и РФ

Фото: изъятые наркотики (ssu.gov.ua)

Оперативники изъяли наркотики на 3 млн гривен

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ в страны Европейского Союза и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что жители Запорожской и Киевской областей наладили масштабное производство и сбыт за границу элитных сортов марихуаны. Наркосодержащие растения злоумышленники выращивали методом гидропоники в столичной нарколаборатории и на открытой местности.

Готовый "товар" злоумышленники переправляли рейсами международного сообщения и личным автотранспортом.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели п'пятнадцать обысков в местах производства наркотиков и квартирах фигурантов дела.

Во время санкционированных следственных действий изъято почти двадцать килограммов готовых к продаже наркотиков, более двухсот кустов конопли, почти пятьсот пачек семена элитных сортов каннабиса, оборудование для выращивания и переработки марихуаны, огнестрельное и холодное оружие, 30 тыс. долларов.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составляет почти 3 млн гривен. Сейчас решается вопрос относительно объявления четырем злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Фото: изъятые вещественные доказательства (ssu.gov.ua)

Ранее в Виннице полиция задержала организованную преступную группу из четырех лиц, которые распространяли наркотики через Интернет-магазины в приложении Telegram.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержали группу наркоторговцев, которые занимались оптовым сбытом психотропных веществ на территории столицы. Было изъято около 3 тыс. наркотических таблеток, стоимость которых достигает 1 млн гривен.