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У Херсоні поліцейський збив пішоходів

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 15:09
У Херсоні поліцейський збив пішоходів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейський був відсторонений від виконання службових обов’язків

Ввечері у п’ятницю, 7 червня, у Херсоні працівник Національної поліції України на особистому автомобілі здійснив наїзд на двох пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Сам правоохоронець повідомив, що перебуваючи поза службою на особистому автомобілі він здійснив наїзд на двох пішоходів у Дніпровському районі міста, які у темну пору доби переходили проїжджу частину.

"Постраждалі доставлені до лікарні. Загрози їх життю немає", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу) КК України. Було розпочато проведення службового розслідування, а поліцейський був відсторонений від виконання службових обов’язків.

"Алкотестер "Драгер" в організмі поліцейського ознак алкогольного сп’яніння не виявив. У працівника поліції також взяті аналізи на вміст алкоголю в крові в медичному закладі. Керівництво поліції області готове сприяти працівникам ДБР у розслідуванні даної події", - заявили у Нацполіції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Конотопі автівка начальника поліції збила дитину на переході. Начальника Конотопського відділення поліції відсторонено від виконання службових обов'язків.

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