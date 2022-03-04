В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телеканала

В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Херсон.

Напомним, что 3 марта в Херсоне российские военные захватили "Общественное вещание: Херсон" . Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о, якобы, капитуляции или же подписания мирного договора с агрессором.

Подобная ситуация и в районах области.

Отмечается, что на телеканале UA:Херсон транслируется Всеукраинский марафон. Другие региональные каналы не работают.

Напомним, что в Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР".

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