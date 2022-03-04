В Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали

У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.
Зазначається, що на телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.
Подібна ситуація і в районах області.
Нагадаємо, що 3 березня у Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.
Нагадаємо, що у Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР".
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