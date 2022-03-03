Оккупанты захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о возможных фейки

В Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или же подписания мирного договора с агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОГА.

Получайте информацию только из проверенных источников.

"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.