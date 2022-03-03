Оккупанты захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о возможных фейки
В Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или же подписания мирного договора с агрессором.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОГА.
"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, сломить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага", - пишет пресс-служба.
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