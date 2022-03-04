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В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телеканала

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Херсон, Пятница 04 марта 2022 08:50
В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телеканала Фото: в Херсоне начали транслировать российскую пропаганду
Автор: Людмила Жукова

В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российских теле и 3 радиоканала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Херсон.

Отмечается, что на телеканале UA:Херсон транслируется Всеукраинский марафон. Другие региональные каналы не работают.

Подобная ситуация и в районах области.

Напомним, что 3 марта в Херсоне российские военные захватили "Общественное вещание: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о, якобы, капитуляции или же подписания мирного договора с агрессором.

Напомним, что в Херсоне оккупанты готовят постановочный митинг за создание "ХНР".

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