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В Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали

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Херсон, П'ятниця 04 березня 2022 08:50
В Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телеканали Фото: У Херсоні почали транслювати російську пропаганду
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні з ранку 4 березня через приставку Т2 російські окупанти почали транслювати 24 російські теле та 3 радіоканали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.

Зазначається, що на телеканалі UA:Херсон транслюється всеукраїнський марафон. Інші регіональні канали не працюють.

Подібна ситуація і в районах області.

Нагадаємо, що 3 березня у Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР".

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