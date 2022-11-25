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У Херсоні під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль, є постраждалі (фото)

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Херсон, П'ятниця 25 листопада 2022 13:53
У Херсоні під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль, є постраждалі (фото) Фото: у Херсоні під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 25 листопада завдали удару по Херсону. Під обстріл потрапив автомобіль із цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 14:08. Влада підтверджує обстріл міста та інформацію про постраждалих.

"Знову обстріли Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів. Орки, ви будете горіти в пеклі! Ваша гнила терористична душа не знайде спокою ніде!" - написав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Як повідомили місцеві жителі, російські війська завдали кількох ударів з боку Нової Каховки. За попередніми даними, у місті є постраждалі.

Пізніше з'явилася інформація, що під обстріл потрапив цивільний автомобіль, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсоні вдень 25 листопада пролунали вибухи. При цьому повітряну тривогу не було оголошено ні в Херсоні, ні в Херсонській області.

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