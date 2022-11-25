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Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных вражеских обстрелов

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Херсон, Пятница 25 ноября 2022 15:17
Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных вражеских обстрелов Иллюстративное фото: из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных вражеских обстрелов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне проходит эвакуация пациентов городских больниц в связи с постоянными обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

Отмечается, что уже были перевезены дети, которые проходили лечение в Херсонской областной клинической больнице. Их отправили в Николаев. Там они будут и дальше получать всю необходимую медицинскую помощь.

Также были эвакуированы пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи. Так, 100 человек будут проходить лечение в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

Напомним, вчера россияне обстреляли Херсонскую область 49 раз, 10 человек погибли, еще 54 получили ранения.

Сегодня оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне три человека получили ранения.

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Херсон эвакуация Война России против Украины
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