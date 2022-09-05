Не только Херсон. Зеленский заявил о множественных контрнаступлениях ВСУ

Украинские войска сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. У защитников есть множественные направления для контрнаступательных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского ABC NEWS.
Журналист спросил, почему украинские военные решили начать контрнаступление именно в Херсонской области.
"Я не скажу, что контрнаступление только на Херсон... Есть направление или направления - множественные - и мы должны двигаться вперед", - ответил президент.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить о деталях каких-либо военных действий.
"Я хочу, чтобы враг получил от нас сюрпризы", - сказал он.
Зеленский отметил, что идет очень тяжелая война, но он уверен, что Украина вернет свои территории.
"Эта задача сложная, и она зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Это лишь вопрос времени", - сказал он.
Президент добавил, что наша страна не уступит свою землю.
Напомним, ISW отмечает, что ВСУ продвигаются на нескольких направлениях в западной части Херсонской области.
Кроме того, вчера Зеленский рассказал, что украинские военные освободили один населенный пункт в Донецкой области и два на южном направлении.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Херсонской области - в материале РБК-Украина.
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