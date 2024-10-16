Херсон залишився без світла

Ситуація в енергосистемі

Україна знаходиться на порозі опалювального сезону. Енергетики закінчують найбільшу в історію ремонтну кампанію, але ворог продовжує обстрілювати енергетику.

Крім того, найближчим часом в Україну прийдуть перші заморозки. Енергетики прогнозують, що це не призведе до відключень світла.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна перед опалювальним сезоном заготувала 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля. За його словами, цього повинно вистачити на зиму.

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