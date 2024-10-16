Херсон остался без света

Ситуация в энергосистеме

Украина находится на пороге отопительного сезона. Энергетики заканчивают самую большую в истории ремонтную кампанию, но враг продолжает обстреливать энергетику.

Кроме того, в ближайшее время в Украину придут первые заморозки. Энергетики прогнозируют, что это не приведет к отключениям света.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина перед отопительным сезоном заготовила 12,2 млрд куб. м газа, а также 3,1 млн тонн угля. По его словам, этого должно хватить на зиму.

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