У Херсоні зупинилися всі тролейбуси: росіяни перебили лінії

Фото: у Херсоні через обстріл зупиниоися тролейбуси (Getty Images)

Російські війська у вівторок, 15 жовтня, обстріляли Херсон. Через атаку у місті зупинилися тролейбуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено контактну мережу - лінії перебиті у кількох місцях. "На цю годину електротранспорт у місті не працює", - повідомив начальник Херсонської МВА. Мрочко зазначив, що фахівці працюють над усуненням пошкоджень. 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути.