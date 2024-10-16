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Херсон залишився без світла

Херсон, Середа 16 жовтня 2024 08:39
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Херсон залишився без світла Фото: Херсон знеструмлений 16 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Херсон зранку у середу, 16 жовтня, залишився без світло. Причину знеструмлення поки що встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", - зазначив він.

Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, у Херсоні зупинилися всі тролейбуси. Причиною був обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок атаки були пошкоджено контактну мережу - лінії були перебиті у кількох місцях.

Через кілька годин у Херсоні відновили рух електротранспорту.

Ситуація в енергосистемі

Україна знаходиться на порозі опалювального сезону. Енергетики закінчують найбільшу в історію ремонтну кампанію, але ворог продовжує обстрілювати енергетику.

Крім того, найближчим часом в Україну прийдуть перші заморозки. Енергетики прогнозують, що це не призведе до відключень світла.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна перед опалювальним сезоном заготувала 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля. За його словами, цього повинно вистачити на зиму.

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Херсон Відключеня світла Енергетики
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