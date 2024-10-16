Херсон залишився без світла

Херсон зранку у середу, 16 жовтня, залишився без світло. Причину знеструмлення поки що встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями", - зазначив він. Нагадаємо, у вівторок, 15 жовтня, у Херсоні зупинилися всі тролейбуси. Причиною був обстріл з боку російських окупантів. Внаслідок атаки були пошкоджено контактну мережу - лінії були перебиті у кількох місцях. Через кілька годин у Херсоні відновили рух електротранспорту.