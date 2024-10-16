Херсон остался без света

Херсон утром в среду, 16 октября, остался без света. Причину обесточивания пока устанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются. Следите за нашими обновлениями", - отметил он. Напомним, во вторник, 15 октября, в Херсоне остановились все троллейбусы. Причиной был обстрел со стороны российских оккупантов. В результате атаки была повреждена контактная сеть - линии были перебиты в нескольких местах. Через несколько часов в Херсоне возобновили движение электротранспорта.