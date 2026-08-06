Херсон повністю залишився без світла через атаку РФ, є перебої з водою

"Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії", - повідомив Прокудін.

За його словами, енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Енергетики роблять все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів.

Херсонців закликають після появи електроенергії не перевантажувати мережу - не вмикати одразу енерговитратні прилади. Насамперед потрібно утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

"Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання", - наголосив глава ОВА.

Оновлено о 16.19

Через відсутність електропостачання у Херсоні вода подаватиметься зі зниженим тиском. Тому можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, повідомила Херсонська ОВА.

Централізоване водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком:

з 6:00 до 8:00;

з 17:00 до 19:00.

Також містяни можуть набрати воду в 3 пунктах безкоштовної роздачі води з 9:00 до 16:00 у: