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Херсон повністю залишився без світла через атаку РФ, є перебої з водою

14:10 06.08.2026 Чт
2 хв
Коли відновлять електропостачання?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Херсон залишився без світла через атаку РФ (Getty Images)

Херсон залишився без електроенергії після нічної атаки Росії 6 серпня на об'єкт критичної інфраструктури. Відновлення може зайняти декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії", - повідомив Прокудін.

За його словами, енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Енергетики роблять все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів.

Херсонців закликають після появи електроенергії не перевантажувати мережу - не вмикати одразу енерговитратні прилади. Насамперед потрібно утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

"Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання", - наголосив глава ОВА.

Оновлено о 16.19

Через відсутність електропостачання у Херсоні вода подаватиметься зі зниженим тиском. Тому можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, повідомила Херсонська ОВА.

Централізоване водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком:

  • з 6:00 до 8:00;
  • з 17:00 до 19:00.

Також містяни можуть набрати воду в 3 пунктах безкоштовної роздачі води з 9:00 до 16:00 у:

  • Таврійському мікрорайоні,
  • Шуменському мікрорайоні,
  • Житлоселищі.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є десятки влучань.

Також цієї ночі росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Сьогодні вдень російські окупанти атакували дронами вагон поїзда біля залізничного вокзалу у Лозовій на Харківщині. Є загиблі та постраждалі.

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