Херсон полностью остался без света из-за атаки РФ, есть перебои с водой

"Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии", - сообщил Прокудин.

По его словам, энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней.

Херсонцы призывают после появления электроэнергии не перегружать сеть - не включать сразу энергозатратные приборы. Прежде всего нужно удержаться от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.

"Прошу соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения", - подчеркнул глава ОВА.

Оновлено в 16.19

Из-за отсутствия электроснабжения в Херсоне вода будет подаваться с пониженным давлением. Потому возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов, сообщила Херсонская ОВА.

Централизованное водоснабжение будет временно осуществляться по графику:

с 6:00 до 8:00;

с 17:00 до 19:00.

Также горожане могут набрать воду в 3 пунктах бесплатной раздачи воды с 9:00 до 16:00 в.