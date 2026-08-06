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Херсон полностью остался без света из-за атаки РФ, есть перебои с водой

14:10 06.08.2026 Чт
2 мин
Когда возобновят электроснабжение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Херсон остался без света из-за атаки РФ (Getty Images)

Херсон остался без электроэнергии после ночной атаки России 6 августа на объект критической инфраструктуры. Восстановление может занять несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии", - сообщил Прокудин.

По его словам, энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней.

Херсонцы призывают после появления электроэнергии не перегружать сеть - не включать сразу энергозатратные приборы. Прежде всего нужно удержаться от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.

"Прошу соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения", - подчеркнул глава ОВА.

Оновлено в 16.19

Из-за отсутствия электроснабжения в Херсоне вода будет подаваться с пониженным давлением. Потому возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов, сообщила Херсонская ОВА.

Централизованное водоснабжение будет временно осуществляться по графику:

  • с 6:00 до 8:00;
  • с 17:00 до 19:00.

Также горожане могут набрать воду в 3 пунктах бесплатной раздачи воды с 9:00 до 16:00 в.

  • Таврическом микрорайоне,
  • Шуменском микрорайоне,
  • Жилпоселке.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 августа Россия атаковала Украину 4 ракетами и 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть десятки попаданий.

Также этой ночью россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Сегодня днем российские оккупанты атаковали дронами вагон поезда возле железнодорожного вокзала в Лозовой Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

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