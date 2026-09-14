Херсон повністю залишився без світла

Херсон повністю знеструмлений в понеділок, 14 вересня, через аварію. Наразі фахівці з'ясовують причину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
"Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", - зазначив він.
Шанько також нагадав, що у місті працюють "Пункти незламності", де місцеві жителі можуть зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.
Нагадаємо, увечері 8 вересня Миколаїв, Херсон та низка населених пунктів у двох областях одночасно залишилися без електропостачання.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації заявляв, що станом на той момент без світла залишалася вся територія громади.
Зазначимо, у період із 31 серпня до 6 вересня енергетики ДТЕК повернули електропостачання майже 1 млн родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях. Вони залишилися без світла через російські атаки.
Раніше РБК-Україна також писало, що протягом серпня енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже у 4,5 млн домівок у чотирьох областях та Києві.