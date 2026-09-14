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Херсон полностью остался без света

11:28 14.09.2026 Пн
1 мин
В городе работают "Пункты несокрушимости"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Херсон 14 сентября полностью обесточен (Getty Images)

Херсон полностью обесточен в понедельник, 14 сентября, из-за аварии. В настоящее время специалисты выясняют причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

"Из-за аварийной ситуации Херсон обесточен. Сейчас специалисты выясняют причину отключения подачи электроэнергии. Прошу отнестись к ситуации с пониманием", - отметил он.

Шанько также напомнил, что в городе работают "Пункты несокрушимости", где местные жители могут зарядить гаджеты и получить другую помощь.

Напомним, вечером 8 сентября Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов в двух областях одновременно остались без электроснабжения.

Начальник Херсонской городской военной администрации заявлял, что на тот момент без света оставалась вся территория громады.

Отметим, в период с 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК вернули электроснабжение почти 1 млн семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях. Они остались без света из-за российских атак.

Ранее РБК-Украина также писало, что в течение августа энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти в 4,5 млн домов в четырех областях и Киеве.

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