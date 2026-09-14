Херсон полностью остался без света

"Из-за аварийной ситуации Херсон обесточен. Сейчас специалисты выясняют причину отключения подачи электроэнергии. Прошу отнестись к ситуации с пониманием", - отметил он.

Шанько также напомнил, что в городе работают "Пункты несокрушимости", где местные жители могут зарядить гаджеты и получить другую помощь.

Напомним, вечером 8 сентября Николаев, Херсон и ряд населенных пунктов в двух областях одновременно остались без электроснабжения.

Начальник Херсонской городской военной администрации заявлял, что на тот момент без света оставалась вся территория громады.