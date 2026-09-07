Світло повернули майже мільйону родин після обстрілів: дані ДТЕК за тиждень

З 31 серпня по 6 вересня енергетики ДТЕК відновили електропостачання майже для 1 млн родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях, які залишалися без світла внаслідок російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначаеться, що протягом минулого тижня фахівці компанії продовжували ліквідовувати наслідки ударів РФ, від яких постраждали жителі сотень населених пунктів України.

"З 31 серпня по 6 вересня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 596 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 1 млн родин", - йдеться в ньому.

Статистика по регіонах

Найбільше відновлень за тиждень було на Одещині, де світло повернули понад 366 тис. родин. На Донеччині електропостачання відновили майже для 360 тис. домівок.



На Дніпропетровщині енергетики повернули світло майже 172 тис. родин, а на Київщині - близько 9 тис.

Загалом фахівцям вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 596 населених пунктах.

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У ДТЕК пояснили, що енергетики розпочинають ремонти одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

