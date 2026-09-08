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Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без світла

20:43 08.09.2026 Вт
2 хв
Як вплинуло знеструмлення на роботу обох міст?
aimg Марія Науменко
Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без світла Фото: блекаут (Getty Images)
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Увечері 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики. У містах з'ясовують причини знеструмлення та працюють над наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича та начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

За словами мера Миколаєва, наразі електропостачання у місті відсутнє. Відповідні служби вже з'ясовують причину перебою.

"Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково", - зазначив Сєнкевич.

Водночас знеструмлення вплинуло на роботу громадського транспорту. Трамваї у місті наразі не курсують.

При цьому на лінії продовжують працювати тролейбуси з автономним ходом. Вони можуть долати без контактної мережі до 20 км.

Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що електропостачання відсутнє не лише в обласному центрі, а й у низці населених пунктів області.

За його словами, енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів.

"Тримаємо ситуацію на контролі", - заявив Решетілов.

Що відомо про ситуацію у Херсоні

Без електропостачання залишилася також уся Херсонська громада.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що наразі світла немає на всій території громади. Причини знеструмлення встановлюються.

"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", - зазначив Шанько.

У разі тривалого відключення мешканцям нагадали про Пункти незламності. Вони працюють цілодобово, там можна зарядити мобільні пристрої, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги.

Раніше екскерівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна не повною мірою використовує можливості імпорту електроенергії з ЄС через штучні цінові обмеження.

За його словами, перехід до європейських правил ринку може збільшити імпорт, стимулювати будівництво нової генерації та в перспективі скоротити кількість відключень.

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Україна Миколаїв Херсон Відключеня світла
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