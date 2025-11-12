UA

Херсон частково без світла: зупинився електротранспорт, можливі перебої з водою

Фото: сьогодні у Херсоні частково знеструмлені три райони (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 12 листопада, у Херсоні частково знеструмлені три райони через аварійне відключення. Також тимчасово зупинено рух електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

"У Херсоні частково знеструмлені Дніпровський, Корабельний та Центральний райони. Причина - аварійне відключення", - йдеться у повідомленні.

Через це тимчасово призупинено рух електротранспорту. Можливі також перебої з водою.

Як додали в МВА, фахівці працюють над усуненням пошкоджень. Орієнтовний час відновлення електропостачання - 12:00.

Атаки на енергооб'єкти Херсона

Як відомо, російські окупанти не залишають спроб залишити Херсон без електрики, завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Через це в місті часто фіксують пошкодження електромереж, житлових будинків та транспортних засобів, через що частково знеструмлені райони та припиняє роботу електротранспорт.

Так, у жовтні внаслідок атак постраждали 21 людина, серед них троє дітей. Пошкоджено тролейбус та маршрутний автобус, а поранення отримала водійка КП "Херсонелектротранс".

Також повідомлялось, як російські війська більше доби масовано атакували ключовий енергетичний об'єкт у Херсоні. Знищення об'єкта призвело до серйозних перебоїв в енергопостачанні.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, сьогодні в Україні знову запроваджено обмеження споживання електроенергії через масштабні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть у більшості регіонів країни.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться погодинні графіки відключень у межах 2-4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Детальніше про те, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати електропостачання, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

