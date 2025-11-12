Херсон частично без света: остановился электротранспорт, возможны перебои с водой

Атаки на энергообъекты Херсона

Как известно, российские оккупанты не оставляют попыток оставить Херсон без электричества, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.

Поэтому в городе часто фиксируют повреждения электросетей, жилых домов и транспортных средств, из-за чего частично обесточены районы и прекращает работу электротранспорт.

Так, в октябре в результате атак пострадали 21 человек, среди них трое детей. Повреждены троллейбус и маршрутный автобус, а ранения получила водитель КП "Херсонэлектротранс".

Также сообщалось, как российские войска более суток массированно атаковали ключевой энергетический объект в Херсоне. Уничтожение объекта привело к серьезным перебоям в энергоснабжении.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, сегодня в Украине снова введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.

Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.

