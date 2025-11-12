Херсон частично без света: остановился электротранспорт, возможны перебои с водой

В среду, 12 ноября, в Херсоне частично обесточены три района из-за аварийного отключения. Также временно остановлено движение электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию.
"В Херсоне частично обесточены Днепровский, Корабельный и Центральный районы. Причина - аварийное отключение", - говорится в сообщении.
Из-за этого временно приостановлено движение электротранспорта. Возможны также перебои с водой.
Как добавили в МВА, специалисты работают над устранением повреждений. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 12:00.
Как известно, российские оккупанты не оставляют попыток оставить Херсон без электричества, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.
Поэтому в городе часто фиксируют повреждения электросетей, жилых домов и транспортных средств, из-за чего частично обесточены районы и прекращает работу электротранспорт.
Так, в октябре в результате атак пострадали 21 человек, среди них трое детей. Повреждены троллейбус и маршрутный автобус, а ранения получила водитель КП "Херсонэлектротранс".
Также сообщалось, как российские войска более суток массированно атаковали ключевой энергетический объект в Херсоне. Уничтожение объекта привело к серьезным перебоям в энергоснабжении.
Напомним, сегодня в Украине снова введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.
Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.
Подробнее о том, в каких регионах и как сегодня будут отключать электроснабжение, - читайте в материале РБК-Украина.