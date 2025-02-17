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Херсон частково лишився без світла через російські обстріли

Фото: у Херсоні частково зникло світла через обстріли військ РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Херсоні сьогодні вранці, 17 лютого, фіксуються проблеми з електроживленням у кількох районах міста. Внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлені електромережі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі", - йдеться в публікації чиновника.

Він поінформував, що електропостачання частково відсутнє у Дніпровському та Центральному районах. Крім того, додав глава МВА, у Корабельному районі фіксується "складна ситуація".

"Енергетики поступово ліквідовують пошкодження. Херсон живе. Світло переможе", - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські загарбники продовжують контролювати лівобережну частину Херсонської області, що дозволяє окупантам бити по Херсону не тільки дронами та авіацією, а також із застосуванням артилерії.

Нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що лінію фронту необхідно посунути від Херсону мінімум на 20 кілометрів, щоб зупинити "російський дроновий терор", а до тих пір інтенсивні обстріли триватимуть.

Як повідомлялося 13 лютого, у Херсоні частина жителів залишилася без світла, води і тепла через удари з боку російських терористів. Додамо, того ж дня фіксувався "приліт" у багатоповерхівку в центрі Херсона через ворожу атаку.

До того, 8 лютого, російські обстріли пошкодили електромережі в Херсоні, через що частина жителів також залишилася без світла.

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ХерсонВідключеня світла