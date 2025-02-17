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Херсон частично остался без света из-за российских обстрелов

Фото: в Херсоне частично пропал свет из-за обстрелов войск РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Херсоне сегодня утром, 17 февраля, фиксируются проблемы с электропитанием в нескольких районах города. В результате вражеских обстрелов были обесточены электросети.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Темные российские силы снова пытаются лишить нас света. Вследствие вражеских обстрелов обесточены электросети", - говорится в публикации чиновника.

Он проинформировал, что электроснабжение частично отсутствует в Днепровском и Центральном районах. Кроме того, добавил глава МВА, в Корабельном районе фиксируется "сложная ситуация".

"Энергетики постепенно ликвидируют повреждения. Херсон живет. Свет победит", - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские захватчики продолжают контролировать левобережную часть Херсонской области, что позволяет оккупантам бить по Херсону не только дронами и авиацией, а также с применением артиллерии.

Недавно глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что линию фронта необходимо подвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить "российский дроновый террор", а до тех пор интенсивные обстрелы будут продолжаться.

Как сообщалось 13 февраля, в Херсоне часть жителей осталась без света, воды и тепла из-за ударов со стороны российских террористов. Добавим, в тот же день фиксировался "прилет" в многоэтажку в центре Херсона из-за вражеской атаки.

До этого, 8 февраля, российские обстрелы повредили электросети в Херсоне, из-за чего часть жителей также осталась без света.

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