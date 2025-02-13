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У Херсоні частина жителів залишилася без світла, води і тепла через обстріли РФ

Херсон, Четвер 13 лютого 2025 19:59
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У Херсоні частина жителів залишилася без світла, води і тепла через обстріли РФ Ілюстративне фото: у Херсоні ліквідують наслідки обстрілів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсоні. Через це без світла, води та тепла залишилася частина Центрального району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram.

"Унаслідок пошкоджень обладнання після російських обстрілів виникли перебої з тепло-, водо- та електропостачанням у Центральному районі Херсона", - написав Мрочко.

Він уточнив, що комунальні служби міста переходять на резервні джерела живлення до стабілізації ситуації.

Херсон під обстрілами

Варто зауважити, що російські окупанти продовжують контролювати лівобережну частину Херсонської області. Це дозволяє їм використовувати артилерію, авіацію та безпілотники для ударів по Херсону.

Зокрема, 2 лютого окупанти вдарили по місту авіабомбами. Вони атакували житлову забудову в центральній частині Херсона, внаслідок чого є поранені.

Також атаки призвели до суттєвого пошкодження цивільної інфраструктури міста.

Уже 8 лютого російські обстріли пошкодили електромережі в Херсоні, через що частина жителів залишилася без світла.

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Херсон Водопостачання Війна в Україні Вимкнення світла
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