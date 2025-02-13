У Херсоні частина жителів залишилася без світла, води і тепла через обстріли РФ

Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсоні. Через це без світла, води та тепла залишилася частина Центрального району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram .

Він уточнив, що комунальні служби міста переходять на резервні джерела живлення до стабілізації ситуації.

"Унаслідок пошкоджень обладнання після російських обстрілів виникли перебої з тепло-, водо- та електропостачанням у Центральному районі Херсона", - написав Мрочко.

Херсон під обстрілами

Варто зауважити, що російські окупанти продовжують контролювати лівобережну частину Херсонської області. Це дозволяє їм використовувати артилерію, авіацію та безпілотники для ударів по Херсону.

Зокрема, 2 лютого окупанти вдарили по місту авіабомбами. Вони атакували житлову забудову в центральній частині Херсона, внаслідок чого є поранені.

Також атаки призвели до суттєвого пошкодження цивільної інфраструктури міста.

Уже 8 лютого російські обстріли пошкодили електромережі в Херсоні, через що частина жителів залишилася без світла.

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