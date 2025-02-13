"Приліт" у багатоповерхівку: росіяни зранку вдарили по центру Херсона

Російські війська зранку, 13 лютого, завдавати удару по центральній частині Херсона. Влучили у багатоповерхівку, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

За повідомленням Прокудіна, ворог обстріляв житлові будинки у Центральному районі міста. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали двоє жителів.

"Прилетіло у багатоповерхівку. Поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка", - повідомив очільник ОВА.

Медики констатували у потерпілих уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Атака на Херсонщину

Загалом за минулу добу російські війська атакували понад 20 населених пунктів Херсонщини та місто Херсон. За інформацією ОВА, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Тягинка, Милове, Червоний Маяк, Томарине, Нововоронцовка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Понятівка, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Інженерне, Осокорівка та інші.

Пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Війська РФ били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів.

Внаслідок атак за добу загинула 1 людина, ще 8 - поранені.